Dernière journée de phase classique: deux rencontres avancées au samedi

Il y aura deux rencontres sans enjeu, elles seront disputées le samedi.

A l'issue du duel entre Mouscron et l'Antwerp, qui a vu les Anversois valider leur ticket pour les playoffs 1, la Pro League a annoncé une modification du calendrier de la dernière journée de la phase classique. Les rencontres entre le Sporting de Charleroi et Eupen (18h30) et entre l'Antwerp et Genk (20h45) seront jouées samedi soir.

Toutes les autres rencontres, qui sont concernées soit par la lutte pour les playoffs 1 et 2, soit par la lutte pour le maintien seront lancées en même temps, dimanche prochain à 18h.