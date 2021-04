📷 Feux d'artifice et boucan : la nuit agitée des joueurs de Manchester City !

Manchester City se déplace à Dortmund pour le match retour, avec une place en demies de la Champions League.

Les joueurs et le staff anglais ont eu droit à un réveil brutal et à une nuit agitée, après que des supporters allemands se soient réunis aux abords de l'hotel des Anglais. Les supporters ont fait en sorte que des feux d'artifice et beaucoup de boucan empêchent les Anglais de dormir, comme l'ont évoqué des témoins qui parlent de "détonations impressionnantes", comme l'explique le Daily Mail.

Le média explique ainsi qu'une bande de 17 ultras aurait déclenché la première vague de feux d'artifice de "puissance industrielle" vers 2h45 du matin, ce qui a incité le personnel de sécurité de Manchester City à patrouiller la zone.

Ensuite, vers 4h30 du matin, une seconde vague d'explosions a été déclenchée dans une autre zone plus proche de l'hôtel. La police a alors été appelée, avant que le service de sécurité de City ne déjoue une troisième tentative à 5h30 du matin.

Si le Borussia parvient à retourner sa défaite 2-1 du match aller pour se qualifier, ils sauront qui remercier.

Borussia Dortmund supporters letting off fireworks through all hours of the night outside of Manchester City’s team hotel 😆 #UCL pic.twitter.com/flea8WjIxF