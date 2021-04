L'Antwerp se sépare d'un membre de son staff

L'Antwerp a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Frédéric Leidgens, qui avait déjà collaboré avec Lucien D'Onofrio au Standard.

Het Laatste Nieuws nous informe que le Great Old se sépare de Frédéric Leidgens, team-manager et responsable presse du club, suite à un article de presse paru en Flandre et évoquant son rôle qui serait plutôt celui d'un "espion" au sein du vestiaire pour le compte du président, Lucien D'Onofrio. Une décision cependant présentée comme d'un commun accord.

Leidgens était arrivé avec D'Onofrio à l'Antwerp après avoir déjà travaillé au Standard.