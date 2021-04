Europa League: De Gea, Dzeko, Lacazette... l'équipe de la semaine

Un onze de base composé exclusivement de futurs demi-finalistes.

Manchester United, Arsenal, Villarreal et la Roma ont composté, jeudi soir, leur ticket pour les demi-finales, ce sont ces quatre clubs qui trustent les onze places dans l'équipe de la semaine dévoilée par l'UEFA vendredi après-midi.

Arsenal, qui a étouffé le Slavia Prague, place cinq pions de cette équipe-type: les buteurs Pépé, Saka et Lacazette, mais aussi Chambers et Smith Rowe. De Gea, Wan-Bissaka, Tuanzebe et Alex Telles sont les quatre Red Devils de l'effectif, Edin Dzeko est l'unique Romain et Gerard Moreno représente Villarreal.