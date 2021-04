La Gantoise n'a pas atteint ses objectifs, mais peut encore sauver sa saison

Hein Vanhaezebouck en est conscient: la Gantoise espérait bien plus qu'un ticket européen via les playoffs 2, mais ça tempérerait certainement la déception. Première mission: accrocher une place dans le top 8.

Les Buffalos avaient entamé la saison en espérant se dresser comme le rival numéro 1 du Club de Bruges dans la course au titre. 33 journées plus tard, on est loin du compte et Hein Vanhaezebrouck en est conscient. "L'objectif était de concurrencer Bruges et ce ne serait pas logique de dire que les playoffs 2 peuvent sauver la saison", explique-t-il au Nieuwsblad.

Mais HVH, arrivé en cours de saison, ne néglige pas ce que les Gantois peuvent encore accomplir cette saison. "On peut encore espérer la cinquième place et on ne sait jamais. On ne peut pas négliger l'importance d'un ticket européen", insiste-t-il.

Pour espérer aller chercher ce sésame européen, les Buffalos devront d'abord s'incruster dans le top 8: une victoire à Zulte Waregem dimanche et cette mission-là serait accomplie.