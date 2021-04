Nouvelle blessure et entame de playoffs 1 compromise pour Jérémy Gelin

A nouveau touché aux ischios-jambiers, le défenseur central français manquera probablement le coup d'envoi des playoffs 1.

Si Maxime Le Marchand a vu sa suspension réduite à un match et sera donc disponible pour le début des playoffs 1, Jérémy Gelin devrait pour sa part louper l'entame de la dernière ligne droite du championnat.

Le défenseur central français est touché aux ischios-jambiers et sera absent plusieurs semaines, selon Het Nieuwsblad. Une nouvelle tuile pour Jérémy Gélin, déjà écarté plusieurs semaines sur blessure début mars et qui n'a plus joué en Pro League depuis le 21 février.