Paul Pogba sur Mourinho : "Solskjaer ne s'en prendrait jamais aux joueurs"

Paul Pogba s'est exprimé concernant les différences entre Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho en termes de gestion de vestiaire, et elles semblent assez évidentes.

José Mourinho n'est pas réputé pour ses méthodes de management très souples, et même Paul Pogba, avec lequel il a par moments entretenu une bonne relation, reste mitigé. "Ma relation avec Ole est différente. Il ne s'en prendrait jamais aux joueurs", estime le Français dans un entretien avec Skysports. "Il ne s'opposerait pas à eux".

"Même s'il ne les choisit pas, Solskjaer ne donne jamais l'impression aux joueurs qu'il les laisse de côté comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole", continue Pogba. "Par moments, j'avais une excellente relation avec Mourinho, tout le monde a pu le voir, et le lendemain, plus rien. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas vous l'expliquer. C'était comme ça avec Mourinho".