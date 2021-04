🎥 Copa del Rey : premier trophée de la saison pour le Barça qui corrige Bilbao !

Les Blaugranas affrontaient Bilbao en finale de la coupe, et ont corrigé les Basques après une rencontre riche en buts.

Le score à la pause était pourtant de 0-0, après une bonne première période et des occasions des deux côtés pour Messi (qui trouvait notamment le poteau), Inigo Martinez ou encore Berenguer.

Après le repos, Unai Simon était à nouveau sollicité mais devait finalement plier face aux assauts des Catalans, après que De Jong ne trouve Griezmann (60e) pour l'ouverture du score.

Trois minutes plus tard, les Blaugranas doublaient la mise par l'intermédiaire de De Jong (63e), avant que Messi ne donne le coup de grâce avec un doublé (68e et 73e) qui pliait la rencontre. L'Argentin faisait le show avec notamment un troisième but très bien construit par les Catalans.

Messi, this man is NOT HUMAN. See how he score the 3rd goal, building from the back. pic.twitter.com/PrTzXKhtfM