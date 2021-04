Antwerp : un joueur vers la sortie ?

L'Antwerp affrontait le Racing Genk ce soir, avec la deuxième place en jeu.

A l'aube des PO1, l'Antwerp et Genk se sont affrontés dans une rencontre qui s'est soldée par un scenario fou.

Le Matricule 1 s'est présenté un peu déforcé avec plusieurs absents dont Faris Haroun et Jérémy Gélin (blessure) tandis que Maxime Le Marchand était suspendu.

Nana Ampomah n'était pas non plus de la partie, le Ghanéen ne figurait pas dans la sélection de l'entraîneur Franky Vercauteren. Ampomah n'avait pas non plus été retenu dans le groupe contre Mouscron : "J'attends plus de certains joueurs à l'entraînement. Les autres qui ne sont pas retenus ne le méritent pas. Mais il doit aussi y avoir six Belges sur la feuille comme le veut le réglement", avait déclaré Vercauteren lors de son point presse.

Il semble en tout cas de plus en plus clair qu'Ampomah ne devrait pas s'éterniser au Bosuil. Le joueur est prêté cette saison et le Matricule 1 dispose d'une option d'achat auprès du Fortuna Düsseldorf, mais les chances qu'elle soit levée sont minces car les performances du joueur de 26 ans semblent trop faibles.