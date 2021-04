Hans Vanaken est heureux de la qualification d'Anderlecht: "Nous pourrons prendre notre revanche"

Buteur contre Mouscron, Hans Vanaken a analysé la rencontre de son équipe, et a hâte de retrouver le Sporting d'Anderlecht dans les playoffs 1

Le double Soulier d'Or a retrouvé le chemin des filets ce dimanche contre Mouscron. Mieux encore, il a été déterminant dans la rencontre. "Nous avons eu le contrôle du match", annonce le numéro 20 de Bruges. "Mouscron avait plus l'oreille sur ce qu'il se passait dans les autres rencontres. Quand Waasland-Beveren a pris l'avantage, ils ont ajouté un attaquant et ont été plus agressifs. C'était une deuxième période assez bizarre".

Mais au final, Bruges s'est imposé dans les dernières minutes et va débuter les playoffs 1 avec 8 points d'avance. "C'était ce que nous voulions avant le début du match. Si en janvier on nous avait dit que nous aurions 16 points d'avance à la fin de la saison régulière, nous aurions signé des deux mains. Mais nous aurions voulu gagner à Anderlecht."

Vanaken et ses coéquipiers vont retrouver les Bruxellois dans quelques semaines: "C'est une bonne chose, car nous pourrons peut-être prendre notre revanche. C'est toujours une bonne chose de jouer contre Anderlecht. Dommage que ce sera sans supporters."