Nicolas Penneteau: "Un dernier match qui résume un peu notre saison"

De "bonnes choses", mais du déchet en zone de conclusion et des erreurs qui coûtent cher derrière: Charleroi a terminé sa saison par une défaite frustrante contre Eupen.

Nicolas Penneteau, qui était de retour entre les perches pour l'occasion, et ses équipiers espéraient forcément mieux pour ce dernier match d'une saison compliquée. "On est déçu, parce qu'on a la sensation que c'est un match qui résume un peu notre saison", résume le portier français.

"On a fait des bonnes choses, avec beaucoup d'envie, mais on n'a pas su marquer dans nos temps forts. Et on encaisse sur la moindre situation offensive de l'adversaire. C'est à l'image de nos dernières semaines", regrette-t-il.

Pourtant, les Zèbres n'ont jamais abdiqué et c'est ce que Nicolas Penneteau veut retenir de cette dernière sortie. "J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'envie de ne pas accepter cette situation, de toute faire pour revenir dans le match et ne pas le perdre. On n'a pas réussi, mais je trouve qu'on a mis beaucoup d'énergie pour essayer de revenir au score et c'est ce qu'il faut retenir", conclut-il.