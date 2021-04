Terrible nouvelle pour Merveille Bokadi et le Standard de Liège !

Monté au jeu contre le Beerschot ce dimanche soir l'international congolais avait dû quitter la pelouse quelques minutes plus tard à cause d'une douleur au tendon.

Mbaye Leye ne s'attendait pas à une bonne nouvelle comme il l'avait confié à l'issue de la rencontre, et l'entraîneur du Standard de Liège avait vu juste. En effet, Merveille Bokadi souffre d’une rupture du tendon d’Achille gauche et sera opéré ce lundi soir. Son indisponibilité est évaluée entre 4 et 6 mois.

Une terrible nouvelle tant l'international congolais était devenu un élément important cette saison.