Thomas Henry prêt à franchir un nouveau cap : "Continuer de progresser et d'aller toujours plus haut"

Meilleur buteur de D1B la saison dernière, le Français a continué d'empiler les buts avec OHL cette saison en D1A. Le joueur âgé de 26 ans est même le deuxième meilleur artificier de Jupiler Pro League.

Avec 21 buts et 6 assists en 31 matchs de championnat, Thomas Henry est l'un des hommes de la saison en Pro League. Il a été l'un des artisans majeurs de la belle saison d'OHL. "En tant que promu, c'est vraiment pas mal ce que nous avons réalisé cette saison. Nous avons battu plusieurs cadors : le Club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht, le Standard et La Gantoise... Beaucoup de positif à tirer de cet exercice 2020-2021. Après, je ne vais pas mentir, il y a un petit goût amer avec ces cinq derniers matchs sans victoire et trois défaites de suite. Puis, je pense à certaines rencontres où nous avons bêtement perdu des points ainsi qu'à des décisions arbitrales sifflées en notre défaveur qui ont fait basculer des parties. Nous avions l'espoir de disputer les Playoffs 2. À la place, nous allons continuer de nous entraîner", nous confie l'attaquant âgé de 26 ans.

© photonews

Pour sa première saison au sein de l'élite belge, le natif d'Argenteuil a continuer d'empiler les buts comme il le faisait si bien en Proximus League. "Je ne pensais pas marquer 21 buts et personne ne m'attendait. Certains observateurs doutaient de moi car les meilleurs buteurs de D1B ne sont quasiment jamais parvenus à marquer beaucoup de goals en D1A car la frontière entre les deux divisions est soi-disant trop importante. Mais j'apprends vite, et c'est une fierté d'être là. Puis, j'ai inscrit ces buts grâce à mes coéquipiers. Si pour certains les stats priment, de mon côté je privilégie le collectif", souligne le Français.

© photonews

Le buteur d'OHL ne cache pas ses ambitions et pourrait donc quitter les Louvanistes au terme de la saison. En effet, le Français est suivi de près par plusieurs cadors belges ainsi que des formations espagnoles, allemandes et anglaises. "Je travaille dur et je pense avoir bien évolué ces dernières années. Je joue au poste de N°9 depuis peu longtemps, à savoir depuis que je suis arrivé en Belgique du côté de Tubize. Mon but est de progresser et j'ai envie de franchir un nouveau cap. Je m'en sens capable. Je veux encore devenir meilleur et mon credo, c'est d'aller toujours plus haut. Le club le sait et nous verrons les opportunités qui se présentent à moi cet été. Aujourd’hui, je ne me mets ni limites, ni barrières. Ça peut être l'Angleterre l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne. Je suis curieux de tout et je veux continuer d'apprendre", conclut Thomas Henry.