Nacer Chadli offre la victoire au Başakşehir dans le derby d'Istanbul

Auteur du seul but des siens contre le Kasimpasa aujourd'hui, Nacer Chadli a offert trois points précieux à Başakşehir dans la course au maintien.

Nacer Chadli a retrouvé le chemin des filets. Aujourd'hui, l'international belge a inscrit le seul et unique but du Başakşehir contre le Kasimpasa, dans le cadre de la 36ème journée de Süper Lig (première division turque). Grâce à cette réalisation, il a offert la victoire à son équipe, qui s'est imposée sur la plus petite des marges.

⚽️ MAÇ SONUCU | #KASIBFK



Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılıyoruz. pic.twitter.com/garF2Z3IOD — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 22, 2021

Titulaire à la pointe de l'attaque, le Diable Rouge a marqué là son deuxième but de la saison en championnat (en 14 matchs joués), quatre mois après avoir ouvert son compteur contre la même équipe. Il a ensuite cédé sa place au Norvégien Fredrik Gulbrandsen, peu après l'heure de jeu (61ème minute).

C'est une victoire importante pour l'Istanbul Başakşehir. Depuis plusieurs mois, les coéquipiers de Nacer Chadli luttent pour rester dans l'élite du football turc la saison prochaine. Avec les trois points pris aujourd'hui, ils sortent de la zone rouge, à six journées de la fin, mais devront batailler jusqu'au bout pour assurer leur maintien.