Charleroi battu en amical face au Cercle de Bruges

La saison du Sporting Charleroi est terminée, mais les Zèbres ne sont pas encore en vacances. Ils affrontaient le Cercle de Bruges ce vendredi en match amical.

Le Cercle de Bruges l'a emporté sur le score de 2 buts à 0 face au Sporting Charleroi, avec des buts d'Iké Ugbo et Kevin Denkey. Un match entre équipes plus concernées par la fin de saison, le RCSC ayant terminé 13e du championnat et le Cercle 16e, juste au-dessus de la zone rouge.