L'UEFA prudente : les tickets Follow Your Team annulés et remboursés

Suite à l'incertitude liée aux restrictions de déplacement planant autour des rencontres à élimination directe de l'Euro 2020, l'UEFA a décidé de rembourses les tickets Follow Your Team.

L'UEFA a annoncé ce vendredi via communiqué qu'elle prenait la décision d'annuler et de rembourser tous les tickets Follow Your Team vendus pour les matchs à élimination directe, et qui permettaient aux supporters de toutes les équipes d'assister aux rencontres de leur sélection.

Les supporters ayant acheté ces tickets à tarif préférentiel resteront cependant prioritaires pour racheter un ticket une fois la localisation des matchs à élimination directe confirmée ; actuellement, cependant, l'UEFA ne peut promettre que les restrictions de déplacement permettront aux fans de se rendre où ils le souhaitent, et préfèrent donc éviter un imbroglio.