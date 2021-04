D1B: l'Union veut finir en beauté

Hors de question pour Felie Mazzu et les Saint-Gillois de prendre le dernier match de la saison à la légère.

Champions haut-la-main et assurés de leur montée en D1A depuis plus d'un mois, les Unionistes boucleront leur saison, dimanche soir, contre Deinze sur la pelouse... du FC Malines car le Stade du Parc Duden est en cours d'aménagement.

Mais, peu importe la pelouse qui accueillera cette dernière rencontre, Felice Mazzu veut la gagner. "On est conscient qu’on ne peut pas terminer autrement que sur une bonne note alors que s’achève cette saison qui nous a valu tant de satisfactions. Et puis, nous avons une série en cours. Et il est hors de question de ne pas la prolonger", explique le coach de l'Union sur le site officiel de son club.