L'ancien Zèbre Julien Celestine s'éclate en Ligue 2: "Je ne me suis jamais senti aussi bien"

Actif en Lettonie en début de saison, Julien Célestine a opté pour un retour en France l'hiver dernier et il est ravi d'avoir choisi Rodez. Entretien.

L'ancien Zèbre aurait pourtant pu jouer pour le titre avec Valmiera qui avait bouclé le championnat 2020 à la troisième place et qui occupe la tête du championnat letton après six journées.

Mais il a été séduit par la proposition de Rodez et l'appel de la Ligue 2 et de son pays. "Je n'ai, finalement, que très peu joué en France. J'étais vite parti à Charleroi et c'était le bon moment pour revenir. J'ai beaucoup aimé la Belgique et la Lettonie, mais c'était une belle opportunité et je n'ai pas hésité", nous explique le défenseur central.

A 100%

Son choix a d'ailleurs rapidement porté ses fruits. Arrivé en janvier, le défenseur central s'est directement installé dans le onze de base du Rodez Aveyron Football et il monte en puissance au fil des semaines dans une Ligue 2 qu'il découvre avec beaucoup de plaisir.

"Jusqu'ici, ça se passe plutôt très bien", confirme-t-il. "J'ai joué plus de 45 matchs depuis le début de la saison, j'enchaîne et je suis dans le rythme à 100%: je ne me suis jamais senti aussi bien, footballistiquement et physiquement", insiste-t-il.

Finir la saison en force

Élu Joueur du mois récemment, membre de l'équipe-type du week-end à plusieurs reprises, Julien Célestine fait partie des révélations de la seconde partie de saison en Ligue 2 et il serait d'ailleurs sur les tablettes de plusieurs formations étrangères et de Ligue 1 pour la saison prochaine.

Mais l'ancien Zèbre est, surtout, concentré sur sa mission en Ligue 2. "Le seul objectif, c'est de bien finir la saison. Il nous manque encore quelques points pour assurer définitivement notre maintien et on veut aller les chercher le plus vite possible", conclut-il.