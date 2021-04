Roberto Martinez sur son futur : "Je voudrais réentraîner un club dans le futur"

Roberto Martinez a évoqué son futur dans un entretien accordé à un média espagnol. Le sélectionneur des Diables Rouges, cependant, est resté évasif concernant le timing d'un éventuel départ.

Roberto Martinez sur le départ après l'Euro 2020 ? C'est l'un des grands sujets de ces derniers jours, et plusieurs sources coïncident pour dire que le sélectionneur des Diables Rouges est au moins une piste envisageable pour remplacer José Mourinho (et l'intérimaire Ryan Mason) à Tottenham. Interviewé par l'émission espagnole Box to Box, Martinez a évoqué le sujet, lui qui est à la tête de la Belgique depuis bientôt 5 ans déjà.

"Pour être honnête, je ne pensais pas me retrouver dans le football de sélection aussi jeune", confesse-t-il. "Mais j'ai été très surpris qu'un petit pays de 11 millions d'habitants dispose d'une telle génération de talents. J'avais hâte de travailler avec ce groupe. Désormais, je suis focalisé sur l'Euro. Mais dans quelques années, en effet, j'aimerais à nouveau entraîner un club", conclut Martinez. Rien concernant un départ après l'Euro, donc ...