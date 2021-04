Sanction lourde pour Sissako

Expulsé lors de la finale de la Coupe de Belgique, le défenseur du Standard connait la sanction qui lui est proposée.

Moussa Sissako a été expulsé en toute fin de rencontre lors de la finale de la Coupe contre Genk, à cause d'un tacle plus que sévère sur Theo Bongonda. Ce lundi, le joueur a reçu une proposition de la part de l'Union Belge: 4 matches de suspension dont 2 avec sursis.

Si le Standard et le joueur acceptent cette proposition, Sissako manquerait le déplacement à Ostende et la réception de La Gantoise. Si le club refuse, le joueur devra se présenter ce mardi devant la commission des litiges pour défendre son cas. Il recevra dès lors une sanction, quoi qu'il arrive il pourra encore faire appel et recevoir une sanction finale pour vendredi au plus tard.