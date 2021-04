Le Département arbitral de l'Union Belge préface les Playoffs : "Tendre vers les 100% de décisions correctes"

Ce mardi, à quelques jours du coup d'envoi des Champions Playoffs, le Professional Refereeing Department de l'Union Belge a réuni la presse au Proximus Basecamp de Tubize.

Bertrand Layec, directeur technique de l'arbitrage belge, et Fredy Fautrel, manager du VAR, ont présenté devant un parterre de journalistes les lignes directrices de l'arbitrage belge à l'approche de la phase finale du championnat. Le Professional Refereeing Department (PRD) belge a auparavant rencontré les dirigeants et entraîneurs des 4 clubs disputant les Playoffs afin de faire le bilan de la phase classique écoulée et de discuter des rencontres à venir.

Ce travail porte sur 4 grandes thématiques : Protéger l'image du football belge, Renforcer le respect du corps arbitral, protéger et garantir l'intégrité des joueurs, et enfin continuer à améliorer la VAR. "La Jupiler Pro League est l'un des championnats d'Europe où la fluidité du jeu est la plus élevée, d'après une étude du CIES. C'est très positif : c'est ce à quoi aspire l'arbitrage", pointe Bertrand Layec. "Nous estimons cependant être encore un peu trop prompt à siffler, et ce sera l'un des objectifs du PRD : optimiser le temps de jeu et réduire les interventions".

Protéger l'image du football belge

L'idée derrière ce thème est de faire en sorte que le football belge dispose d'une image positive, en évitant tout débordement. "Les attroupements, les bagarres, les confrontations entre joueurs : tout cela sera évité au maximum et toujours sanctionné, avec au moins un carton jaune pour les instigateurs", affirme le directeur technique du PRD. "Il y aura également une tolérance zéro pour tout geste violent commis en dehors du jeu, comme un coup volontaire, et l'assistance vidéo y veillera".

© photonews

Renforcer le respect des officiels

Bertrand Layec commence par un point positif : "J'ai la sensation que la relation entre les arbitres et les staffs des équipes s'est bien améliorée ces derniers mois. Il y a bien plus de respect dans les discussions", se réjouit-il. Du côté des joueurs, c'est une autre histoire, et le PRD sera très attentif à ce sujet. "Je suis toujours gêné de voir les joueurs contester avec virulence une décision arbitrale, via des gestes ou des mots".

"Nous serons très vigilants concernant la capacité des joueurs à accepter les décisions arbitrales. Toute contestation virulente sera sanctionnée. Cela n'empêche naturellement pas un dialogue respectueux", précise Layec. "Aucun joueur, pas même le capitaine, n'a le droit de quitter sa position sur le terrain pour venir se mêler d'une décision arbitrale. Ce sera sanctionné d'un carton jaune. La même chose vaut pour les comportements irrespectueux vis-à-vis des assistants, qui font également partie du jeu".

Protéger l'intégrité des joueurs

"Terminer un match sans qu'un carton rouge soit sorti, sans qu'un joueur se blesse, cela fait partie des objectifs d'un arbitre en donnant le coup d'envoi", explique Bertrand Layec. "L'arbitre veut être partie prenante d'un spectacle et protéger l'intégrité des joueurs est l'un de ses rôles dans la bonne tenue de celui-ci". On peut donc s'attendre à des arbitres très attentifs aux gestes violents et déplacés.

"Les actes de défense via mains dans le visage, coups de coude, etc ... seront sanctionnés, si nécessaire d'un carton rouge. Il y aura également un gros focus sur les écrasements, les challenges physiques, les impacts, etc".

Améliorer la VAR et sa compréhension

C'est le 4e thème, et probablement l'un des plus importants au vu des incompréhensions entourant souvent l'arbitrage vidéo : le PRD veut continuer à affiner l'utilisation de la VAR, et se rapprocher du 100% de décisions correctes. "Le but est d'éviter que la VAR intervienne trop souvent, c'est pour cela que la ligne d'intervention est assez haute. On nous signale parfois que la VAR intervient trop peu : c'est voulu", explique Layec.

© photonews

"L'objectif est également que l'arbitre prenne ses responsabilités. Des entraîneurs nous ont récemment dit que le référé prenait de moins en moins de décisions, en attendant que la VAR intervienne : nous sommes d'accord, et nous voulons éviter ça à tout prix". Pas question donc de s'attendre à ce que l'arbitrage vidéo devienne omnipotent. "La VAR n'intervient que quand il n'y a aucune interprétation possible quant au fait qu'il y a erreur".

Bertrand Layec conclut : "L'objectif est de tendre vers le 100% de bonnes décisions. C'est l'objectif, mais la VAR est aussi consultée par des humains, et l'erreur est donc humaine. Des erreurs, il y en aura encore. La technologie vidéo est vieille de 3 ans, le football de 150 ans : c'est jeune et en progression".