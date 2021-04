Le Diablotin Othmane Boussaid scelle son avenir : "Certains clubs belges étaient intéressés"

Le FC Utrecht a prolongé le contrat de l'international espoir belge.

Othmane Boussaid vient d'être prolongé par Utrecht jusqu'en 2024. Le Diablotin passé par le Lierse et NAC Breda ne compte pas partir de sitôt.

"Je suis très heureux d'être un joueur du FC Utrecht jusqu'en 2024. Le club a eu confiance en moi et je me devais de saisir cette opportunité. C'est ce que j'ai fait. Certains clubs belges étaient intéressés, mais c'est ici, aux Pays-Bas, que je peux donner le meilleur de moi-même. La façon dont nous jouons maintenant, cela me convient vraiment. C'est pourquoi je veux rester au FC Utrecht pour une plus longue période." a-t-il déclaré.

Utrecht occupe la sixième place en Eredivisie à quatre journées de la fin.