L'Antwerp va à nouveau repartir de zéro

En pleine course pour une place en Ligue des Champions, l'Antwerp est en train d'opérer sa mutation en coulisses.

Ce vendredi, l'Antwerp retrouvera Genk, qui vient de remporter la Coupe de Belgique et qui est le dernier adversaire en date du Gret Old. C'était lors de la dernière rencontre de saison régulière. Si les joueurs du Matricule 1 sont en pleine course pour une place en Ligue des Champions, la saison prochaine risque d'être mouvementée.

Tout d'abord, du côté de la direction. Luciano D'Onofrio est en fin de contrat et.... il vient d'être entendu dans une histoire d'achats d'actions de la société Mythra. Bref, au niveau du poste de directeur sportif c'est le flou le plus total, même si certains annoncent la venue d'Olivier Renard dans quelques semaines. L'ancien de Malines et du Standard trouverait dès lors un nouveau terrain de jeu en Belgique après une expérience en MLS et à Montréal.

Vercauteren sur le départ?

Vercauteren va-t-il rester sur le banc? C'est une question qui se pose, pas à cause des mauvais résultats mais à cause de la situation privée de l'ancien T1 d'Anderlecht. Sa femme et sa belle-famille sont toujours en Russie, et si une solution n'est pas trouvée pour que ces derniers viennent en Belgique, c'est Vercauteren qui retournerait en Russie.

Sur la pelouse, c'est encore plus le chantier. Refaelov a signé à Anderlecht, Juklerod à Genk, Dieumerci Mbokani est toujours en fin de contrat. Certains joueurs sont arrivés en prêt et devraient retourner dans leur club: Ortwin De Wolf, Jérémy Gélin, Maxime Le Marchand, Jordan Lukaku, Birger Verstraete, Nana Ampomah et Felipe Avenatti sont concernés. Sans oublier Didier Lamkel Zé qui a toujours des envies d'ailleurs.

Au total, cela fait donc 10 joueurs qui devraient quitter le Bosuil en fin de saison. Du coup, ce chantier est encore bien plus grand pour le futur remplaçant de D'Onofrio... ou pour lui s'il règle ses problèmes avec la justice et qu'il prolonge. Bref, l'Antwerp aura un tout nouveau visage.