John Van Den Brom a laissé ses joueurs fêter la victoire : "Mais tout le monde est concentré"

Le Racing Genk a célébré comme il se devait son titre en Coupe de Belgique, mais est désormais pleinement focalisé sur le début des PO1.

Verra-t-on un Genk démobilisé ce vendredi pour l'entame des Playoffs ? Les Limbourgeois tiennent leur trophée et leur ticket européen, et John Van den Brom ne s'en cache pas : ses joueurs ont bien fêté ça. "Ils ont reçu l'autorisation de faire la fête et j'ai vu quelques petits yeux lundi à l'entraînement", reconnaît l'entraîneur du Racing Genk dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Mais j'étais curieux de voir quel groupe j'aurais pour m'entrainer ce mercredi, et j'ai été agréablement surpris. C'est bien de voir que la motivation à aller chercher cette deuxième place est présente chez les joueurs et pas seulement au sein du staff", se réjouit Van den Brom. "Il y a plus à aller chercher que ce que nous avons déjà entre les mains".