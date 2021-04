Un acteur du football belge s'implique au Congo : "Nous devons être conscients de notre chance"

Ancien joueur passé par la formation d'Anderlecht et reconverti dans un rôle de conseiller de joueurs, Jean-Willy Ngoma a tenu à nous parler de son projet lancé en République Démocratique du Congo.

Après une année compliquée, qui a vu le monde du football connaître de lourdes pertes financières et peiner à se remettre des conséquences du Covid-19, certains ont préféré revenir aux fondamentaux pour relativiser : c'est le cas de Jean-Willy Ngoma. Ancien joueur, passé de l'autre côté de la barrière pour devenir agent et conseiller très jeune, le Belgo-Congolais s'est rendu en RDC pour y construire des infrastructures sportives.

"Je me suis rendu au Congo, dans un orphelinat, afin d'aider à la construction de terrains de football bétonnés", nous raconte-t-il. "L'objectif est que les jeunes congolais, qui ont énormément de talent, puissent l'exprimer au sein d'infrastructures de qualité". La responsable de l'orphelinat s'exprime via une vidéo pour évoquer cette rencontre : "Ce qu'il a expérimenté ici au Congo, il l'a ressenti dans sa chair et j'espère que ce sera une inspiration pour d'autres jeunes. Afin qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire une différence", déclare-t-elle.

"L'objectif est vraiment cela : de réaliser qu'en tant qu'acteurs du football, que ce soit joueurs ou autres, nous pouvons faire une différence. On vit dans un monde privilégié, il faut qu'on en soit conscients", explique Ngoma. "Revenir à une certaine humilité m'a fait du bien, et j'invite vraiment ma génération à s'en rendre compte et à contribuer à leur niveau".