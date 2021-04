La performance royale d'Edinson Cavani contre la Roma

El Matador a frappé un grand coup jeudi soir.

Manchester United a étrillé la Roma et fait un grand pas vers la finale de l'Europa League, jeudi soir, à Old Trafford. Et c'est en grande partie grâce à la prestation cinq étoiles d'Edinson Cavani que les Red Devils ont brillé.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'est pas un titulaire indiscutable du côté de Manchester, mais quand on fait appel à lui, il déçoit rarement. Nouvelle preuve jeudi soir: l'Uruguayen a planté un doublé et délivré deux assists.