Le champion de Pologne est connu

Le Legia Varsovie a remporté son quinzième titre de champion de Pologne sans avoir besoin de jouer. Avec neuf points d'avance à trois matchs de la fin, le Legia est certain de terminer à la première place puisqu'il possède l'avantage dans les confrontations directes.

Ce quinzième titre, le septième en neuf ans, permet au Legia de devenir le club au plus grand nombre de succès en Ekstraklasa. Il passe devant le Ruch Chorzów et le Górnik Zabrze, vainqueurs à quatorze reprises.

WE ARE THE CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/AolNk2HDgK