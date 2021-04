Quel avenir pour Jordan Lukaku ? "Je suis une bonne affaire pour l'Antwerp"

A quoi ressemblera l'Antwerp la saison prochaine ? L'incertitude entourant le directeur sportif Luciano D'Onofrio signifie que l'avenir de plusieurs joueurs n'est pas clair.

Lior Refaelov a décidé de rejoindre Anderlecht, Simon Juklerod a déjà choisi le Racing Genk l'hiver dernier et le contrat de Dieumerci Mbokani n'a pas encore été prolongé.

Prêté par la Lazio Rome, Jordan Lukaku ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir et s'il sera toujours là au Bosuil la saison prochaine. "Honnêtement : je ne sais pas. Je me concentre maintenant sur les Playoffs 1 où nous viserons la deuxième place. Ce qui se passe après ça, nous verrons. J'essaie de ne pas trop m'inquiéter à ce sujet", a déclaré le back gauche à Het Nieuwsblad.

Une bonne affaire

L'option d'achat pour Lukaku serait d'un million et demi d'euros. "Cette option est certainement envisageable. Je suis une bonne affaire pour Anvers, mec ! Je suis plus cher pour les autres clubs. Cela a été convenu avec la Lazio. Le club bénéficie d'une réduction. Mais s'ils veulent me garder, il faut qu'on parle", a conclu Jordan Lukaku.