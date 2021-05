Franky Vercauteren à la fois déçu et satisfait: "Pas grand-chose à reprocher à mes joueurs"

L'Antwerp a surtout manqué de réalisme, dans les deux rectangles, mais a fait plus que jeu égal avec le Racing Genk vendredi soir. C'est l'analyse que dresse Franky Vercauteren après le premier match des playoffs.

L'Antwerp a pris un "petit coup au moral" vendredi soir, mais Franky Vercauteren était globalement satisfait de la prestation de son équipe. "C'était un match avec des hauts et des bas, mais je pense qu'en début de rencontre, on a fait ce qu'on devait faire. Il nous a peut-être manqué un but en première période", analyse-t-il.

Mais les buts sont tombés après le repos, dans le temps fort de l'Antwerp qui a mis une grosse pression sur les Limbourgeois dès le retour des vestiaires. "Dans les 25 premières minutes de la seconde période, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et on a su méritoirement prendre l'avantage, malheureusement on n'a pas pu le conserver."

Les protégés de Franky Vercauteren ont, en effet, relâché l'étreinte après avoir pris l'avantage. "Etait-ce physique? Etait-ce mental? Il faudra analyser ça. Mais je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. Même s'il y a des choses qu'il faudra corriger. Encaisser trois buts, par exemple, c'est trop", regrette le coach de l'Antwerp.