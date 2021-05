Des surprises dans la compo du Club de Bruges !

Le Club de Bruges lance ses playoffs ce dimanche avec la réception d'Anderlecht pour le Topper !

Le Club de Bruges a une avance à défendre en championnat. Ce dimanche, c'est le Topper et pour cette rencontre Philippe Clement est obligé de changer son équipe.

Pas de Mata, qui est suspendu, et il est remplacé par Van Der Brempt. En défense, on s'oriente vers trois défenseurs centraux et axiaux avec Mechele, Kossounou et Mitrovic. Denswil prendra le côté gauche.

En pointe, Lang, Dost et De Ketelaere sont chargé d'alimenter le compteur.