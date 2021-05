L'Ajax a validé son 35ème titre national en écrasant le FC Emmen (4-0) ce dimanche pour le compte de la 31e journée d'Eredivise.

L'Ajax Amsterdam est sacré champion des Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena après son large succès face au FC Emmen (4-0) grâce à des réalisations de Jurriën Timber (10e), Sébastien Haller (61e), Devyne Rensch (66e) et Davy Klaassen (74e). Les troupes d'Erik ten Hag en peuvent plus être rattrapées par le PSV Eindhoven (2ème) et l'AZ Alkmaar (3ème).

Le club de la capitale néerlandaise remporte ainsi son deuxième titre de champion de rang après 2018-2019 et réalise donc le doublé après avoir remporté la Coupe des Pays-Bas, le 18 avril dernier, face au Vitesse Arnhem (2-1).