Le rêve d'Anderlecht envolé ? "C'est juste dommage d'encaisser, mais le résultat est correct"

Cela s'est joué à peu de choses : Anderlecht aurait pu aller prendre trois points à Bruges, relancer un peu les Playoffs et s'offrir un rêve taille XXL. Mais Vincent Kompany ne s'en soucie pas.

On ne peut pas lui reprocher de rêver trop grand ou d'être dévoré par ses ambitions : Vincent Kompany n'a jamais parlé de titre ces dernières semaines, refusant d'entrer dans ce jeu, et reste donc calme après avoir vu deux points filer de peu au Jan Breydel. "Est-ce que c'est un ascenseur émotionnel ? Pas vraiment, il y a juste ce but encaissé, et c'est dommage. Mais dans l'ensemble, il faut être honnête, c'est un résultat correct", reconnait le coach d'Anderlecht.

Ce qui compte por Kompany, c'est la progression de son équipe, sur la saison et sur ce match. "Notre première mi-temps n'était pas bonne, et en seconde période, les deux équipes ont réussi à hausser leur niveau respectif", se réjouit-il. "C'est ce qui compte, je vois un groupe qui progresse et j'en suis content. La manière est le plus important".