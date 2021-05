La Premier League va installer de nouvelles régulations en réaction au projet de Super League

Après le séisme provoqué par le projet de Super League, qui se sera finalement effondré rapidement, la Premier League va introduire de nouvelles régulations, dont une charte à l'attention des clubs, afin d'éviter que ce scénario se reproduise.

Comme le révèle Sky Sports, la Premier League a désormais mis en place un assortiment de mesures afin de prévenir toute future tentative des clubs de créer un championnat "alternatif" comme la Super League. Six clubs anglais faisaient en effet partie des 12 organisateurs du projet de Super League, et c'est d'Angleterre qu'est partie la fronde des supporters y ayant mis un terme prématuré.

Parmi ces mesures, des règles et régulations supplémentaires ainsi qu'une charte à destination de tous les propriétaires de clubs anglais, que ceux-ci devront signer pour affirmer qu'ils s'engagent à respecter les principes de la Premier League. La PL travaille main dans la main avec l'UEFA et la FA pour définir ces principes et prévenir toute rupture future des règles, qui s'accompagnerait de sanctions.

Les six clubs "sécessionnistes" sanctionnés ?

La Premier League semble également décidée à sanctionner les six clubs impliqués dans le projet de Super League, à savoir Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. "Nous sommes déterminés à établir la vérité sur ce qui s'est passé et à tenir les clubs responsables de leurs actions", communique la ligue anglaise via un communiqué.

La FA, la fédération anglaise de football, a également confirmé qu'une enquête était ouverte sur les responsabilités des uns et des autres, et que des sanctions pourraient suivre.