"L'homme du match? C'est moi!"

Nmecha a été élu homme du match de la rencontre encore le Club de Bruges et Anderlecht. Mais tant l'Anderlechtois que Bas Dost avaient une autre idée en tête.

Nmecha a donc été élu homme du match par les téléspectateurs de Eleven. L'Allemand était étonné de ce choix: "Pour moi, c'est Bruun Larsen. Il a marqué un but et a donné une passe décisive. Il a presque marqué un autre but".

En conférence de presse, nous avons demandé à Bas Dost qui il désignerait homme du match s'il était journaliste: "Si j'étais journaliste, je dirais que c'est moi. J'ai marqué un but et donné une passe décisive. Mais je ne sais pas ce que vou allez décider. Faites le bon choix", a déclaré le Néerlandais avant de rire aux éclats.