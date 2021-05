FedEx nouveau sponsor de la Ligue des champions

La compagnie américaine FedEx sera un nouveau sponsor de la Ligue des champions à partir de l'édition 2021-2022, et cela pour trois saisons. L'accord inclut également le sponsoring de la Super Cup et des finales de la Youth League, de la Ligue des champions de futsal et de la e-ligue des champions.

We’re excited to announce our new sponsorship of the UEFA Champions League. A tournament that delivers fan passion and world-class football on a global stage. Get ready for what happens next. ⚽️ #FedExUCL



Read more: https://t.co/e9T8Qka3Ub pic.twitter.com/7ASlXqzQ6v