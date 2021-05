Comme d'habitude, l'avenir de Zidane est incertain

Battu en demi-finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a encore un titre à aller chercher en Liga.

Malgré un contrat jusqu'en juin 2022, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane refuse de se projeter pour son avenir. Après l'élimination de son équipe face à Chelsea (1-1, 0-2) en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi, le technicien français a maintenu le flou sur son futur sur le banc des Merengue.

"Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien, ce soir c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose. Le reste, on verra plus tard", a répondu le coach de la Maison Blanche en conférence de presse.

Pour rappel, le Real occupe actuellement la 2e place du classement en Liga, à 2 points du leader, l'Atletico Madrid.