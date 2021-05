Edinson Cavani, l'atout majeur de Manchester United

Edinson Cavani est de retour en forme au meilleur moment: quand les matches comptent et quand les trophées se gagnent.

Ce jeudi, Manchester United va devoir composter son ticket pour la finale de l'Europa League. Après la victoire 6-2 du match aller, il est clair que les joueurs de Solskjaer ont la main, ou plutôt 9 orteils en finale.

Cette belle victoire, les Mancuniens la doivent à une prestation XXL d'Edinson Cavani il y a une semaine: 2 deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué, il est clair que l'Uruguayen a été partie prenante dans la victoire des siens.

Cavani, qui devrait prolonger son contrat à Old Trafford, arrive donc en cette fin de saison en pleine forme. Il faut dire qu'il a commencé son aventure avec du retard: il a signé alors que la saison avait déjà commencé, il a ensuite dû travailler seul pendant deux semaines à cause de la quarantaine imposée lors de la venue en Angleterre. Il a ensuite dû trouver sa place au sein de l'attaque déjà bien fournie des Red Devils.

Ces dernières semaines, en plus de son énorme rencontre face à la Roma, il a aussi marqué contre Tottenham et Burnley. Au club, tout le monde espère maintenant qu'il permettra non seulement à Manchester de gagner l'Europa League, mais aussi de terminer à la seconde place du championnat. Avant de tenter de retrouver le titre la saison prochaine?