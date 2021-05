John van den Brom déterminé : "Le Club de Bruges est la seule équipe du top que nous n'avons pas encore réussi à battre cette saison"

Si le Racing Genk veut entretenir un peu de suspense au sein des Playoffs 1, il doit gagner contre le Club de Bruges ce vendredi soir.

Avant ce choc contre le Club de Bruges, John van den Brom est en tout cas confiant et espère que son équipe pourra continuer sur sa lancée après la victoire lors de la finale de la Coupe et celle à l'Antwerp lors de la première journée des Playoffs 1. "C'est un match de prestige après tout", a déclaré le Néerlandais. "Le Club de Bruges est la seule équipe du top que nous n'avons pas encore réussi à battre cette saison et mes joueurs aimeraient changer cela. C'est une motivation supplémentaire pour gagner contre le numéro un. Je vois de la confiance, je vois du plaisir et je vois beaucoup d'envie à l'entraînement", a confié le technicien batave en conférence de presse.

Actuellement, l'écart entre le Club et Genk est de huit points, une marge importante alors qu'il reste cinq matchs à jouer. "Si nous gagnons, nous augmentons notre avance sur Anderlecht et l'Antwerp et nous nous rapprochons du Club de Bruges. Tant qu'il sera mathématiquement possible de les rattraper, nous donnerons tout. Tant que nous les gardons dans notre ligne de mire, nous pouvons continuer à défier le Club de Bruges", a conclu van den Brom.