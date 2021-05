Décès de Christophe Revault, ancien gardien du PSG et de Toulouse

Le football français pleure l'ancien gardien de but Christophe Revault, retrouvé sans vie à son domicile ce jeudi à l'âge de 49 ans.

Christophe Revault (49 ans) a été retrouvé sans vie à son domicile ce jeudi. Les causes du décès n'ont pas encore été communiquées. La nouvelle a d'abord été annoncée par son club formateur, Le Havre, dont il a porté les couleurs de 1992 à 1997 et où il a brièvement occupé le poste d'entraîneur en 2012 et 2015. Il y était depuis recruteur.

La carrière de Revault le fera passer par le PSG en 1997-1998, puis le Stade Rennais (1997-2000). Il deviendra ensuite un pilier du Toulouse FC (2000-2006), dont il sera élu le meilleur gardien de l'histoire en 2017. Christophe Revault avait terminé sa carrière au Havre en 2010, après avoir aidé son club formateur à remonter en Ligue 1. Depuis son décès, les hommages affluent pour saluer un homme qui était apprécié de tous au sein du football français.