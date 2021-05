La complicité Lukaku-Lautaro: "Ce n'est que le début"

Ils ont porté l'Inter vers le titre, mais Romelu Lukaku en attend plus encore dans les prochains mois.

Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ont été les deux artisans offensifs du titre de l'Inter en Serie A. Le Diable Rouge a inscrit 21 buts et distillé 11 assists, son compère argentin affiche un bilan de 15 buts et 8 assists en Serie A.

Des stats qui en font l'un des meilleurs duos offensifs d'Europe. Si pas le meilleur? Romelu Lukaku refuse d'aller si loin. "Il ne faut pas oublier Lewandowski et Müller. Avec Lautaro, on est complémentaire et on s'entend bien, sur le terrain et en dehors. Nous sommes sur le bon chemin, mais ce n'est que le début", insiste le Diable Rouge dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

En deux saisons, l'Argentin et le Belge ont en cas profité l'un de l'autre pour soigner leurs statistiques.