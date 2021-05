Officiel : La Super League est morte et enterrée, l'UEFA soumet les organisateurs à des sanctions !

Le journaliste de beIn Sports Tancredi Palmeri, qui avait déjà été le premier à annoncer la mise en place du projet de Super League, a annoncé la nouvelle : neuf clubs organisateurs de la Super League ont officiellement signé leur retrait du projet, ce qui signifie que la Super League est contractuellement annulée, et donc morte et enterrée pour de bon.

L'UEFA a également décidé de sanctions à l'encontre de ces neuf clubs : selon Palmeri, 15 millions d'euros seront collectivement versés par ceux-ci, ainsi que 5% des gains qu'ils auraient normalement amassés via les compétitions de l'UEFA (Ligue des Champions, Ligue Europa ou Supercoupe d'Europe) durant une saison.

Concernant les trois autres clubs (la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone), qui ne se sont pas encore retirés du projet, ils devraient faire face à de plus lourdes sanctions.

