Vincent Kompany évoque le cas Eden Hazard: "Il a sa place à Madrid"

Vincent Kompany connaît très bien Eden Hazard et n'a aucun doute sur ses capacités à briller avec le Real Madrid.

"Je suis un fan d'Eden, comme tout le monde, non? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a eu une saison difficile sur le plan physique. Mais il joue maintenant. Le plus dur est derrière lui. Il va bien physiquement et le sportif suivra", avance, optimiste, le coach du Sporting.

Eden Hazard doit retrouver ses marques, mais il y parviendra pour Vincent Kompany. "C'est une question de temps avant que tout le monde ne voit le joueur fantastique qu'il est. Il est à sa place au Real. Et quand il aura convaincu tout le monde, une belle histoire l'attendra à Madrid. Parce qu'il faut être fort mentalement pour y parvenir."