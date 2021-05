Kristian Thorstvedt s'enflamme: "Nous voulons remporter le titre"

Auteur d'un superbe but, Kristian Thorstvedt s'est calmé aussi vite qu'il s'est enflammé.

Avant la rencontre, John Van Den Brom et ses joueurs avaient un objectif: terminer à la deuxième place du championnat. Kristian Thorstvedt, après la rencontre, s'ets un peu enflammé au micro de Eleven Sports: "Nous sommes en confiance: nous voulons remporter le titre".

Une fois en conférence de presse, et certainement une bonne conversation avec le responsable de la communication du club, l'un des buteurs du soir a calme ses ardeurs.

"Le titre... j'ai dit ça...(rires). J'étais dans l'euphorie. Nous jouons bien pour le moment c'ets vrai, il faut être focus sur notre bonne position. Le titre, oui c'est possible, mais on doit voir match par match. Ce soir nous avons été bon, irréprochables car nous étions bien organisés. Mon but? Je ne réfléchis pas je dois dire, je fais le geste et je tire. Est-ce que c'est mon plus beau but? Non, j'en ai déjà marqué des plus beaux (rires)."