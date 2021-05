Deuxième but en deux matchs pour Mergim Vojvoda

Margim Vojvoda avait dû attendre la 34e journée de championnat pour ouvrir son compteur but en Italie, il a directement enchaîné, six jours plus tard. En déplacement à Verone avec le Torino, c'est l'ancien latéral du Standard qui a ouvert le score à la 85e minute de jeu.

Un but qui n'a pourtant pas suffi au Toro, qui s'est fait surprendre dans la foulée. Federico Dimarco a rétabli l'égalité. Les deux équipes se quittent sur un partage. Un point qui permet au Torino de tenir la zone rouge éloignée: les Turinois ont quatre points d'avance sur le premier relégable, Benevento, à trois journées de la fin du championnat.

🇽🇰🇮🇹 A brilliant match of Mërgim Vojvoda against Hellas Verona today.



90 minutes

1 shot on target

1 GOAL ⚽️✅



All over the pitch. What an amazing player! ❤ pic.twitter.com/Yb03pFjJ7d