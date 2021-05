Licence en poche et soulagement pour l'Excel Mouscron

Mouscron a, à nouveau, réussi son examen de passage devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport.

Après le KV Ostende, c'est l'Excel Mouscron qui a obtenu gain de cause devant la CBAS. Recalé par la Commission des Licences, l'Excel Mouscron s'était montré confiant avant de passer devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport.

Rassuré par les intentions de Gérard Lopez, l'Excel a su défendre sa cause et obtient sa licence. Le club hennuyer reste donc actif dans le foot professionnel et évoluera en D1B la saison prochaine. Aux côtés, entre autres, de Waasland-Beveren, l'autre relégué de la saison en Pro League.