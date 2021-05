Dieumerci Mbokani répond à Peter Verbeke: "Mon truc à moi, c'est marquer, pas courir"

Le manager sportif d'Anderlecht avait estimé, la semaine dernière, que Dieumerci Mbokani ne courait pas assez sur le terrain et que c'est pour ça qu'Anderlecht ne le recruterait pas l'été prochain.

Dieumerci Mbokani avait apporté une première réponse en inscrivant un doublé (et deux buts annulés) contre le Sporting samedi soir.

Il a également évoqué les propos de Peter Verbeke dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. "C'est dommage qu'il dise ça", regrette-t-il. "Est-ce que tous les joueurs doivent courir 12 ou 13 kilomètres par match? Je ne le pense pas. Chacun fait son truc et moi, mon truc, c'est de marquer. Je ne cours pas beaucoup, mais je vais vite. Et certainement balle au pied."

"Je courais sans doute plus quand j'étais plus jeune, mais maintenant, j'ai plus d'expérience. Et je peux mieux évaluer les situations sur le terrain. Peut-être qu'Anderlecht devrait chercher des marathoniens s'ils veulent des joueurs qui courent beaucoup."