Fin de parcours à Anderlecht pour Elias Cobbaut ?

Elias Cobbaut fait face à de nombreuses critiques depuis le début des Playoffs. Le défenseur central pourrait aller voir ailleurs cet été.

Elias Cobbaut est revenu de blessure cette saison et a pu profiter de la blessure d'un autre joueur, Hannes Delcroix, pour retrouver un rôle de titulaire à Anderlecht. Mais le gaucher de 23 ans, après une bonne période, n'est pas épargné par les critiques depuis le début des Playoffs, surtout après sa prestation calamiteuse face à l'Antwerp et Dieumerci Mbokani.

S'il est encore sous contrat jusqu'en 2023, Cobbaut serait conscient qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs cet été : le Diable Rouge - qui ne devrait d'ailleurs, sauf grosse surprise, pas participer à l'Euro 2020 - envisagerait un départ et son prix, que le RSCA avait estimé à 10 millions il y a un an et demi, ne sera naturellement pas aussi élevé. Sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions ; son statut d'international et de jeune talent belge permettront peut-être au RSCA d'en tirer 4 à 5 millions. Avec Delcroix, Lissens et Debast, la relève est en tout cas déjà assurée ...