Le président de Mouscron n'était pas inquiet : "Nous sommes toujours pris pour cible"

Patrick Declerck, président de l'Excel Mouscron, a évoqué la licence finalement attribuée aux Hurlus par la CBAS et affirme qu'il n'était pas inquiet.

Au micro de Sporza, Patrick Declerck a relativisé : après tout, cela fait six fois en sept ans que l'Excel Mouscron doit passer par la CBAS pour obtenir sa licence. "Je crois que nous sommes un peu pris pour cible. J'avais bon espoir, et je suis heureux que le point d'interrogation soit désormais levé", déclare-t-il. "J'étais encore plus optimiste que les autres années après avoir entendu le plaidoyer de notre avocat".

La Commission des Licences réclamait des preuves de la continuité financière nécessaire à Mouscron. "Nous avons corrigé cela dans le dossier soumis à la CBAS. Certains documents manquaient, en effet, mais nous les avons ajoutés". En attendant la saison prochaine ...