Neymar dévoile le nom de la star avec qui il aimerait jouer

Prolongé jusqu'en juin 2025, le Brésilien n'est pas contre le fait de jouer avec une très grande star au Paris Saint-Germain.

Dans un entretien accordé au magazine GQ, Neymar (29 ans, 28 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) a été interrogé sur la prochaine star avec laquelle il espère pouvoir jouer un jour. Le Brésilien admet qu'il est intéressé par la venue d'un certain Cristiano Ronaldo (36 ans, 41 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison).

"Avec quel autre joueur j’aimerais jouer ? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J’ai déjà déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo", a indiqué l'Auriverde.

Actuellement 5e de Serie A avec la Juventus, l'attaquant portugais pourrait changer d'air si la Vieille Dame ne parvenait pas à obtenir un ticket pour la Ligue des Champions