La Gantoise bat le KV Ostende pour la deuxième fois en quelques jours et relance ses Playoffs

Gand devait se réveiller pour sa double confrontation face au KV Ostende et elle l'a bien fait : après leur courte victoire jeudi, les Buffalos ont cette fois déroulé à la Côte.

Le KV Ostende entamait peut-être ces Playoffs en tant que favoris, et avaient confirmé ce statut en ridiculisant le Standard d'entrée de jeu, mais les voilà désormais sur trois défaites consécutives : après une courte défaite à la Ghelamco Arena, les Côtiers ont complètement pris l'eau chez eux contre La Gantoise (0-4), prenant une goleada pour la deuxième fois dans cette phase finale après le 5-3 encaissé à Malines.

Mené sur un but du duo ukrainien qui fonctionne bien en cette fin de saison (Roman Bezus servi par Roman Yaremchuk), Ostende verra les choses se compliquer encore un peu plus quand Guillaume Hubert prend un carton rouge : Bram Castro monte, les locaux sont à 10 et prendront un nouveau coup sur la tête avant la pause, quand Alessio Castro-Montes, l'autre homme en forme de ces Playoffs côté Buffalos, fait 0-2 (43e).

© photonews

Menés de deux buts, réduits à 10, les Ostendais ne pourront rien faire pour empêcher cette deuxième défaite en quelques jours : Vandendriessche confirme le thème "journée pourrie" en scorant un auto-but (58e), et l'intenable Bezus fixe le score à 0-4 à la 66e. L'addition aurait pu être plus salée, mais elle est suffisante : Ostende est désormais à deux points de la tête de ces Playoffs, peut coiffer la lanterne rouge en cas de victoire du Standard et ces Conference Playoffs sont plus indécis que jamais avec un Gand en tête - pour le moment.